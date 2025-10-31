Seguridad
Choque vial

Fuerte choque en la Gabriel Leyva deja solo daños materiales en Mazatlán

Un choque entre una camioneta de reparto y un auto compacto en la avenida Gabriel Leyva, en la colonia 12 de Mayo, provocó daños materiales y congestión vehicular, sin personas lesionadas
Noroeste Redacción
31/10/2025 12:52
MAZATLÁN. _ Un aparatoso choque entre una camioneta de reparto y un vehículo compacto se registró la mañana de este viernes sobre la avenida Gabriel Leyva, en la colonia 12 de Mayo de Mazatlán.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:20 horas, en el cruce con la calle Del Obrero, donde una camioneta Nissan NP-300 de una frutería y un Nissan March colisionaron en un punto regulado por semáforos.

A pesar de los daños materiales en ambas unidades, los conductores resultaron ilesos. Elementos de Tránsito y de la Policía Municipal acudieron al sitio para elaborar el parte de hechos y coordinar el retiro de los vehículos siniestrados, con el fin de liberar la vialidad afectada por el percance.

