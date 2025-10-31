$!Fuerte choque en la Gabriel Leyva deja solo daños materiales en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un aparatoso choque entre una camioneta de reparto y un vehículo compacto se registró la mañana de este viernes sobre la avenida Gabriel Leyva, en la colonia 12 de Mayo de Mazatlán.
El incidente ocurrió alrededor de las 10:20 horas, en el cruce con la calle Del Obrero, donde una camioneta Nissan NP-300 de una frutería y un Nissan March colisionaron en un punto regulado por semáforos.
A pesar de los daños materiales en ambas unidades, los conductores resultaron ilesos. Elementos de Tránsito y de la Policía Municipal acudieron al sitio para elaborar el parte de hechos y coordinar el retiro de los vehículos siniestrados, con el fin de liberar la vialidad afectada por el percance.