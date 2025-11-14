$!Fuerte choque en Los Mochis deja dos lesionados y daños a vivienda en Álamos Country

AHOME. _ Dos personas resultaron lesionadas, una de ellas con heridas de consideración, y se registraron cuantiosos daños materiales, incluida la afectación a una vivienda, tras un fuerte accidente automovilístico ocurrido la tarde de este viernes al surponiente de Los Mochis.
El percance se registró minutos después de las 15:00 horas en la intersección del bulevar Pedro Anaya y la calle Álamo Country, en el fraccionamiento Álamos Country.
Las unidades involucradas son un taxi ejecutivo Chevrolet Aveo, color tinto y número económico 99, y un vehículo particular Toyota Yaris, también tinto y con placas de Sinaloa, conducido por un joven.
De acuerdo con los informes en el lugar, el conductor del taxi circulaba de sur a norte por Álamo Country y, al llegar al bulevar, presuntamente ignoró el alto obligatorio, invadiendo el carril del Yaris que transitaba con preferencia por Pedro Anaya, lo que provocó la colisión.
Tras el impacto, ambos vehículos se proyectaron fuera de control. El Toyota Yaris terminó estrellado de frente contra la barda y la reja de una vivienda, derribando parte de la estructura. El taxi, por su parte, detuvo su marcha al chocar contra un macetero de concreto y la banqueta, quedando con daños severos en el frente y costado.
Paramédicos de Cruz Roja brindaron atención a los involucrados. El conductor del taxi fue el más afectado y, tras ser estabilizado, fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención especializada. El conductor del Yaris también fue valorado en el sitio.
Agentes de Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome aseguraron la zona y quedaron a cargo de los peritajes, junto con ajustadores de seguros, para determinar responsabilidades.