$!Fuerte choque en Los Mochis deja dos lesionados y daños a vivienda en Álamos Country

AHOME. _ Dos personas resultaron lesionadas, una de ellas con heridas de consideración, y se registraron cuantiosos daños materiales, incluida la afectación a una vivienda, tras un fuerte accidente automovilístico ocurrido la tarde de este viernes al surponiente de Los Mochis.

El percance se registró minutos después de las 15:00 horas en la intersección del bulevar Pedro Anaya y la calle Álamo Country, en el fraccionamiento Álamos Country.

Las unidades involucradas son un taxi ejecutivo Chevrolet Aveo, color tinto y número económico 99, y un vehículo particular Toyota Yaris, también tinto y con placas de Sinaloa, conducido por un joven.