$!Fuerte colisión en Juan José Ríos deja a motociclista con severas fracturas

JUAN JOSÉ RÍOS. _ Con múltiples fracturas en brazos y piernas resultó un joven motociclista la mañana de este martes 7 de abril, luego de protagonizar un aparatoso accidente de tránsito sobre la carretera Internacional México 15, justo en la entrada principal de este municipio.

El lesionado, cuya identidad se mantiene reservada por las autoridades, es un hombre de aproximadamente 25 años de edad.

De acuerdo con la información, ambos vehículos circulaban en dirección al sur sobre la rúa federal. Al pasar el puente a desnivel que da acceso a Juan José Ríos, el conductor de una camioneta Toyota Hilux, color blanco y con remolque acoplado, realizó una maniobra hacia la derecha con la intención de ingresar a una estación de servicio.