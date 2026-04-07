$!Fuerte colisión en Juan José Ríos deja a motociclista con severas fracturas

JUAN JOSÉ RÍOS. _ Con múltiples fracturas en brazos y piernas resultó un joven motociclista la mañana de este martes 7 de abril, luego de protagonizar un aparatoso accidente de tránsito sobre la carretera Internacional México 15, justo en la entrada principal de este municipio.
El lesionado, cuya identidad se mantiene reservada por las autoridades, es un hombre de aproximadamente 25 años de edad.
De acuerdo con la información, ambos vehículos circulaban en dirección al sur sobre la rúa federal. Al pasar el puente a desnivel que da acceso a Juan José Ríos, el conductor de una camioneta Toyota Hilux, color blanco y con remolque acoplado, realizó una maniobra hacia la derecha con la intención de ingresar a una estación de servicio.
Durante el viraje, el chofer de la camioneta no se percató de la proximidad de la motocicleta. Ante la maniobra repentina, el motociclista no logró frenar a tiempo y se estrelló violentamente contra la parte lateral del copiloto. El impacto proyectó al joven contra el pavimento, donde quedó inmovilizado debido a la gravedad de las lesiones.
Fueron los propios trabajadores de la gasolinera quienes, al presenciar el siniestro, alertaron de inmediato a las corporaciones a través de los números de emergencia 911. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar la atención prehospitalaria.
Tras estabilizar al herido y confirmar las fracturas, los socorristas determinaron su traslado urgente a la Clínica 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en el sector Las Fuentes de la ciudad de Los Mochis, para recibir atención médica especializada.
Agentes de Tránsito y Vialidad del municipio de Juan José Ríos se hicieron cargo de resguardar la escena y levantar el parte de hechos para el deslinde de responsabilidades, dónde ambas unidades involucradas fueron remolcadas a una pensión vehicular, donde permanecerán bajo resguardo mientras concluyen las diligencias de ley.