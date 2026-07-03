Fuerte explosión e incendio arrasan casa en Guamúchil; hay dos personas con quemaduras

GUAMÚCHIL. _ Una fuerte explosión, presuntamente originada por acumulación de gas, desató un voraz incendio que destruyó gran parte de una vivienda y dejó un saldo de dos personas heridas de gravedad, así como pérdidas materiales totales, durante la mañana de este viernes en el fraccionamiento Valle Bonito, en Guamúchil.

El incidente se registró en un domicilio ubicado sobre la calle San Cristóbal. Vecinos del sector alertaron a las corporaciones de auxilio tras escuchar un fuerte estruendo que cimbró las viviendas cercanas. Al percatarse de la magnitud del fuego, los propios habitantes de la zona intentaron contener el avance de las llamas utilizando cubetas con agua y herramientas improvisadas.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar las primeras atenciones a los dos ocupantes del inmueble, quienes sufrieron quemaduras extremas en distintas partes del cuerpo debido a la onda expansiva y el fuego directo.

Ambas víctimas recibieron traslado de urgencia para ingresar bajo condición crítica a un hospital de la localidad, donde quedaron bajo estricta observación médica especializada. El personal médico reservó el diagnóstico debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Al lugar acudieron dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Guamúchil quienes desplegaron maniobras de control y supresión del fuego para evitar que las llamas se propagaran hacia los inmuebles colindantes, ya que el incendio amenazaba con extenderse rápidamente.

Durante el combate al fuego, el personal de bomberos ingresó a la estructura dañada y logró extraer de forma segura ocho cilindros de gas licuado de petróleo (LP). Esta acción redujo el nivel de peligro latente en el área y permitió que los tragahumo trabajaran con mayor seguridad hasta sofocar por completo el siniestro.

El fuego calcinó de forma total un vehículo que se encontraba en la cochera y provocó el colapso de una parte considerable de la techumbre y las paredes de la vivienda.