$!Fuerte incendio consume terreno agrícola en el poblado El Conejo, al sur de Culiacán

Un incendio de gran magnitud se registró la tarde de este jueves 12 de marzo en un predio agrícola ubicado en el poblado El Conejo, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, al sur del municipio de Culiacán.
De acuerdo con reportes preliminares, el fuego se originó en un terreno que es utilizado para almacenar maquinaria y equipo de trabajo agrícola. Presuntamente, trabajadores del lugar encendieron una fogata para calentar alimentos; sin embargo, las llamas se salieron de control y comenzaron a propagarse por el área.
El incendio se extendió rápidamente por el terreno del predio y alcanzó parte de los cultivos cercanos, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.
Ante la situación, los propios trabajadores actuaron de inmediato y lograron mover la maquinaria y el equipo hacia una zona segura, evitando que fueran alcanzados por el fuego.
El siniestro fue reportado alrededor de la 13:00 horas, por lo que al lugar acudieron elementos del cuerpo de Bomberos para realizar las maniobras necesarias y sofocar las llamas.
Durante las labores también se contó con el apoyo de un helicóptero que realizó sobrevuelos en la zona para colaborar en el control del incendio.
Las llamas permanecieron activas durante más de tres horas, mientras el personal especializado continuaba trabajando en el sitio para lograr extinguir el fuego en su totalidad.
Hasta el momento, autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas ni daños materiales en la maquinaria del lugar, únicamente afectaciones en el terreno y áreas de cultivo.