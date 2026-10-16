$!Fuerte incendio en bodega de papas y fertilizantes moviliza a cuerpos de auxilio en el sector Las Fuentes de Los Mochis

AHOME. _ Los cuerpos de emergencia de Ahome se movilizaron la tarde de este viernes 16 de octubre tras reportarse un fuerte incendio en una bodega de almacenamiento de papas y fertilizantes, ubicada en el sector Las Fuentes de esta ciudad, un siniestro que generó una densa columna de humo visible a kilómetros a la redonda y momentos de tensión entre la ciudadanía. De acuerdo con los reportes proporcionados por las autoridades, el siniestro se originó alrededor de las 12:00 horas, ingresando el reporte de manera inmediata al servicio de emergencias C-4.

El inmueble afectado se encuentra ubicado en las inmediaciones de la calle Ángel Flores, entre las vialidades Justicia Social y Poseidón a espaldas del bulevar Adolfo López Mateos, una zona de alta concurrencia comercial y educativa.

Debido a la magnitud del fuego y a la rápida propagación de las llamas hacia un negocio de fertilizantes contiguo, las autoridades coordinaron un protocolo de seguridad que incluyó la evacuación preventiva de los estudiantes y personal docente de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), así como de familias residentes de los alrededores, ante el riesgo latente de inhalación de humo tóxico. La cercanía del incidente con la Clínica 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) provocó inicialmente confusión y alarma entre derechohabientes y transeúntes, quienes temían que el fuego alcanzara el centro médico. No obstante, directivos del hospital descartaron afectaciones directas a las instalaciones, aunque se mantuvieron en alerta coordinada con Protección Civil ante cualquier eventualidad.

Al sitio arribaron de manera oportuna elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Los Mochis, en una ardua labor conjunta con personal de Protección Civil del Estado, Protección Civil de Ahome y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes implementaron líneas de ataque directo para contener las llamas e impedir que alcanzaran los locales comerciales colindantes.

Hasta el momento, las corporaciones de auxilio confirmaron que no se registran personas lesionadas ni intoxicadas de gravedad, limitándose los daños a pérdidas materiales cuantificables en el interior del inmueble comercial.