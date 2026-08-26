$!Fuerte operativo federal en Choix deja dos detenidos; blindan sede de la FGR en Los Mochis

Los primeros reportes indican que la detención se efectuó en la zona serrana, como resultado de los patrullajes de reconocimiento que las fuerzas armadas mantienen para reforzar la seguridad en la región. En el lugar, los uniformados interceptaron a dos jóvenes quienes se presume podrían pertenecer a una célula delictiva con presencia en los altos del municipio mientras se desplazaban a bordo de una camioneta pickup Ford Ranger Raptor.

LOS MOCHIS._ Un fuerte despliegue de seguridad se mantiene bajo estricto resguardo en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Los Mochis, luego de que efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano trasladaran a dos hombres capturados con armamento de grueso calibre durante un operativo en el municipio de Choix.

Durante la intervención, las autoridades lograron asegurar rifles de asalto que los individuos llevaban consigo, procediendo de inmediato con su detención. Hasta el momento, las corporaciones federales han mantenido hermetismo sobre los detalles tácticos del aseguramiento, por lo que no se ha precisado si la captura derivó de un filtro de revisión o si se registró un enfrentamiento o persecución previa.

Tras el arresto, un convoy conformado por unidades artilladas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional escoltó a los sospechosos y la evidencia incautada hasta la subsede de la FGR en esta ciudad. Actualmente, ambos sujetos se encuentran a disposición del Ministerio Público de la Federación, donde elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llevan a cabo las diligencias iniciales.

Pese al imponente cerco de seguridad militar implementado a las afueras del recinto judicial, la vialidad no ha sido interrumpida. La circulación sobre el bulevar Rosendo G. Castro fluye de manera regular, una dinámica que contrasta con el cierre total de calles que suele acompañar a este tipo de operativos de alto impacto.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes emitan un comunicado oficial que detalle la identidad de los detenidos, la cantidad exacta del armamento decomisado y su posible situación jurídica.