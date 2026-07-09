$!Fuerzas Armadas blindan la FGR de Los Mochis en medio de un total hermetismo

LOS MOCHIS._ Un convoy del Ejército y de la Guardia Nacional sitiaron la tarde de este jueves las calles aledañas a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Hasta ahora, no ha habido una versión oficial que aclare los motivos por el despliegue de vigilancia y la restricción a la circulación en la zona.

Agentes de la Guardia Nacional y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional arribaron a las inmediaciones del edificio federal ubicado sobre el Bulevar Rosendo G. Castro. Para asegurar el perímetro, los uniformados bloquearon de manera estratégica el tránsito vehicular en el tramo que conecta la Fiscalía con la Calle Santos Degollado.

En el sitio se apostaron al menos seis unidades tácticas, entre las que destaca la presencia de un vehículo con blindaje pesado tipo Ocelot, una unidad usualmente empleada para operaciones de alto riesgo, combate al crimen organizado o traslados de alta seguridad. Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha emitido un comunicado que explique las razones de este despliegue. Se desconoce si la fuerte movilización obedece a la puesta a disposición, resguardo o traslado de algún objetivo prioritario o generador de violencia capturado recientemente.