$!Fuerzas armadas decomisan armas, drogas y equipo táctico en operativos en Sinaloa

CULIACÁN. _ En operativos realizados en distintos puntos del estado, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron armamento, sustancias químicas, equipo táctico y detuvieron a dos personas presuntamente ligadas a actividades delictivas.

En una primera acción, realizada en el municipio de Elota, específicamente en el poblado Japuino, el Ejército decomisó un fusil Barrett calibre .50, un arma larga adicional, 32 cargadores, mil 105 cartuchos útiles y dos chalecos tácticos.

En otro operativo, personal del Ejército localizó e inhabilitó tres zonas de concentración de materiales utilizados para la elaboración de metanfetamina, en un punto no especificado del estado. En el lugar se aseguraron 510 litros de sustancias químicas y seis condensadores. De acuerdo con estimaciones oficiales, la afectación económica para la delincuencia organizada asciende a 10 millones de pesos.