La célula delictiva identificada como Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), estaría ligada a actividades de producción y tráfico de drogas, lavado de dinero y actos de violencia tanto en Sinaloa como en Chiapas, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Personal de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, detuvieron a seis integrantes de las FEA: su líder, Jesús Miguel "N", "Chendo"; Irving Eduardo "N", "El Pagador", jefe operativo; y Juan de Dios "N', jefe de célula.

Junto a ellos, también aprehendieron a Manuel "N", Brayan Alexis "N" y Juan de Dios "N", en una operación realizada con apoyo terrestre y aéreo, en la que se aseguraron armas de fuego, droga, equipos de radiocomunicación y teléfonos celulares.

Según la información difundida por el Gobierno de México, dicha organización estaría asociada al Cártel de Guasave, encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, “Chapo Isidro”.

Asimismo, trabajos de inteligencia de las autoridades indicaron que en mayo de 2025, los líderes de las FEA rompieron sus vínculos con la facción “Los Menores”, del Cártel de Sinaloa, para establecer una alianza con Fausto Isidro Meza Flores, “Chapo Isidro”, y apoyar a “Los Mayos”.

Como parte de la disputa criminal entre "Los Menores" y "Los Mayos", extendieron sus operaciones a los municipios de Mocorito, Guamúchil, Navolato y Angostura.



Un fugitivo reaprehendido

El líder de los FEA, Jesús Miguel "N", ya había sido detenido por autoridades el 10 de agosto de 2025, junto a Jayson Ariel "N", Jose Antonio "N" y José Luciano "N", en Los Mochis, Sinaloa.

Los cuatro fueron vinculados a proceso, pero el 20 de septiembre de 2025 se los liberaron por la suspensión provisional número 640/2025-5B, otorgada por el Juzgado Quinto de Distrito, en esa misma ciudad.

El Juez les quitó la prisión preventiva, a cambio de una garantía económica de 10 mil pesos, y presentarse al Centro de Justicia Federal con un comprobante de domicilio y número telefónico, toda vez que en su momento demostraron el arraigo domiciliar.

Posteriormente en la investigación complementaria se verificaron los domicilios y en ninguno se les encontró, inclusive los habitantes negaron conocerlos.