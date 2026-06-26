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Fuerzas federales aseguran 46 vehículos en Durango ligados al Cártel del Pacífico

Además, se informó que se aseguraron bienes inmuebles y armamento en un operativo que contó con trabajos de inteligencia y cooperación internacional
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/06/2026 16:44
26/06/2026 16:44

El Gabinete de Seguridad reportó el aseguramiento de vehículos, inmuebles y armas en un operativo implementado en Durango.

En la publicación en redes sociales, indicó que lo asegurado fue posible debido a los trabajos de inteligencia y de cooperación internacional.

$!Fuerzas federales aseguran 46 vehículos en Durango ligados al Cártel del Pacífico

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

Según lo enumerado, aseguraron en Durango tres inmuebles, 46 vehículos, entre ellos tractocamiones y camionetas, además de armamento, cargadores y municiones vinculados al Cártel del Pacífico.

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Con estas acciones, afirmó, se debilita la base logística de los grupos delictivos y se contribuye a fortalecer la seguridad de la ciudadanía.

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