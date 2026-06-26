$!Fuerzas federales aseguran 46 vehículos en Durango ligados al Cártel del Pacífico

El Gabinete de Seguridad reportó el aseguramiento de vehículos, inmuebles y armas en un operativo implementado en Durango.
En la publicación en redes sociales, indicó que lo asegurado fue posible debido a los trabajos de inteligencia y de cooperación internacional.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.
Según lo enumerado, aseguraron en Durango tres inmuebles, 46 vehículos, entre ellos tractocamiones y camionetas, además de armamento, cargadores y municiones vinculados al Cártel del Pacífico.
Con estas acciones, afirmó, se debilita la base logística de los grupos delictivos y se contribuye a fortalecer la seguridad de la ciudadanía.