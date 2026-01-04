$!Fuerzas Federales buscan un elemento presuntamente privado de su libertad al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un impresionante patrullaje terrestre y el sobrevuelo de un helicóptero fueron parte del operativo que montaron Fuerzas Federales la tarde noche de este domingo en los fraccionamientos y colonias al sur de esta ciudad.

El despliegue del operativo inició a las 19:00 horas, en los fraccionamientos Santa Fe, Stanza Magnolia, y en calles del Ejido El Castillo.