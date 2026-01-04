$!Fuerzas Federales buscan un elemento presuntamente privado de su libertad al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un impresionante patrullaje terrestre y el sobrevuelo de un helicóptero fueron parte del operativo que montaron Fuerzas Federales la tarde noche de este domingo en los fraccionamientos y colonias al sur de esta ciudad.
El despliegue del operativo inició a las 19:00 horas, en los fraccionamientos Santa Fe, Stanza Magnolia, y en calles del Ejido El Castillo.
La razón del operativo obedece a la presunta privación de la libertad de un elemento de la Guardia Nacional, ocurrida en calles del fraccionamiento Santa Fe, cuando este se encontraba franco.
El despliegue de patrullas del Ejército, Marina y de la Guardia Nacional que recorrieron calles y caminos de terracería apoyados desde el aire por un helicóptero, alarmaron a los habitantes de dichos asentamientos.