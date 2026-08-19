Fuerzas federales capturan a hija y pareja de “Tío Lako” en Michoacán

MICHOACÁN. _ Nueve presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos el 19 de agosto de 2026 durante un operativo federal ejecutado en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, entre ellos la hija y la pareja sentimental de Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, identificado por las autoridades como jefe regional de esa organización delictiva en Michoacán y Jalisco.

Las detenidas fueron identificadas como Marisol “N” y Lourdes “N”, señaladas como hija y pareja sentimental de Heraclio “N”, respectivamente. Las autoridades federales no informaron sobre la situación ni el paradero del líder regional buscado en el despliegue.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó que las capturas derivaron de trabajos de Inteligencia Central Militar y fueron ejecutadas por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

Los despliegues se efectuaron en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, pertenecientes a los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, respectivamente.

Según el comunicado oficial, Heraclio “N” es responsable de ordenar las agresiones contra elementos de la GN registradas el 22 de febrero de 2026, posteriores a la detención de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.