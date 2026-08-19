Fuerzas federales capturan a hija y pareja de “Tío Lako” en Michoacán

MICHOACÁN. _ Nueve presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos el 19 de agosto de 2026 durante un operativo federal ejecutado en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, entre ellos la hija y la pareja sentimental de Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, identificado por las autoridades como jefe regional de esa organización delictiva en Michoacán y Jalisco.
Las detenidas fueron identificadas como Marisol “N” y Lourdes “N”, señaladas como hija y pareja sentimental de Heraclio “N”, respectivamente. Las autoridades federales no informaron sobre la situación ni el paradero del líder regional buscado en el despliegue.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó que las capturas derivaron de trabajos de Inteligencia Central Militar y fueron ejecutadas por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (SEMAR).
Los despliegues se efectuaron en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, pertenecientes a los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, respectivamente.
Según el comunicado oficial, Heraclio “N” es responsable de ordenar las agresiones contra elementos de la GN registradas el 22 de febrero de 2026, posteriores a la detención de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Durante las acciones, las fuerzas federales aseguraron en flagrancia dos inmuebles, 64 vehículos, uno de ellos con blindaje, siete motocicletas, una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras Minimi calibre 5.56 milímetros, nueve armas largas y un arma corta.
El aseguramiento incluyó además dos aditamentos lanzagranadas, ocho artefactos explosivos improvisados, cartuchos y cargadores de diversos calibres, un dron, equipo táctico diverso y droga.
Tras las detenciones se registraron interrupciones en vías de comunicación de la entidad, por lo que autoridades civiles y militares activaron el Plan Antibloqueo para restablecer el orden y garantizar el libre tránsito.
Las fuerzas de seguridad federales y estatales restablecieron la circulación en al menos 26 tramos viales, luego de una jornada de bloqueos e incendios de vehículos. El despliegue coordinado entre el Ejército Mexicano, la GN y la Guardia Civil permitió retirar los automóviles despojados en vías principales de los municipios de Zamora de Hidalgo, La Piedad de Cabadas, Morelia, Zacapu, Ecuandureo, Pátzcuaro y Chilchota.
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5i) reportó que al corte de las 12:30 horas la reapertura incluyó la carretera Morelia-Quiroga en El Tigre, el tramo Pátzcuaro-Tzintzuntzan en Sanabria y el trayecto Zamora-Ecuandureo en El Sauz. El operativo abarcó también la liberación del enlace Zacapu-Panindícuaro, la caseta de la autopista de Occidente y accesos en las regiones de la Meseta Purépecha, el Bajío y la Zona Lacustre.
Unidades de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) apoyaron las labores con helicópteros artillados procedentes de Uruapan del Progreso para vigilar el flujo vehicular en los corredores intermunicipales.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó sobre la permanencia de las corporaciones en las carreteras para mantener la movilidad y la seguridad de los automovilistas. “Les pido manejar con precaución, atender las indicaciones de las autoridades y consultar solo canales oficiales”, solicitó el mandatario estatal.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó los hechos durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. “Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes y más tarde el Gabinete de Seguridad va a dar la información”, declaró la titular del Poder Ejecutivo Federal.
Los nueve detenidos fueron trasladados vía aérea en un helicóptero de la FAM a la Ciudad de México y puestos a disposición de la FGR, instancia que continuará las investigaciones y determinará su situación jurídica.