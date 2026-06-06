$!Fuerzas federales decomisan arsenal en camioneta cerca de presa El Varejonal, Badiraguato

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron un arsenal durante patrullajes cerca de la presa Adolfo López Mateos, o El Varejonal, en el municipio de Badiraguato.

Los oficiales encontraron armamento diverso y municiones en una camioneta pick up negra, en aparente estado de abandono, sin localizar a personas durante el operativo.