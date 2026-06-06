$!Fuerzas federales decomisan arsenal en camioneta cerca de presa El Varejonal, Badiraguato

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron un arsenal durante patrullajes cerca de la presa Adolfo López Mateos, o El Varejonal, en el municipio de Badiraguato.
Los oficiales encontraron armamento diverso y municiones en una camioneta pick up negra, en aparente estado de abandono, sin localizar a personas durante el operativo.
En total, incautaron 50 armas de fuego, cartuchos, cargadores y la camioneta que contenía el material.
Entre las armas aseguradas, destacan un fusil Barret, siete ametralladoras antiaéreas, tres fusiles de precisión, cinco lanzagrandas, más de 200 cartuchos y cargadores.
Por lo anterior, lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso.