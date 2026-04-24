$!Fuerzas Federales decomisan arsenal y 14 kilos de presunta cocaína en Culiacán

CULIACÁN. _ Durante despliegues operativos de instituciones federales en diversos puntos de la ciudad y zonas rurales, autoridades reportaron el aseguramiento de armas de fuego, municiones y cargadores, además de paquetes con presunta droga.
En un primer hecho, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en conjunto con la Fiscalía General de la República, realizaron una inspección judicial en un inmueble donde hallaron 14 kilogramos de cocaína y porciones de marihuana.
En el sitio también se localizó un arma larga, tres cargadores, 50 cartuchos y una prenda de protección táctica.
Por otra parte, en las inmediaciones del poblado El Guasimal, personal del Ejército Mexicano que realizaba recorridos de vigilancia localizó 13 armas largas y una ametralladora. El reporte oficial indica que en este punto también se aseguraron 95 cargadores, más de 2 mil 600 cartuchos útiles de diversos calibres y ocho prendas tácticas.
Todo el material bélico y las sustancias fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de las investigaciones correspondientes.