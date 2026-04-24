$!Fuerzas Federales decomisan arsenal y 14 kilos de presunta cocaína en Culiacán

CULIACÁN. _ Durante despliegues operativos de instituciones federales en diversos puntos de la ciudad y zonas rurales, autoridades reportaron el aseguramiento de armas de fuego, municiones y cargadores, además de paquetes con presunta droga.

En un primer hecho, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en conjunto con la Fiscalía General de la República, realizaron una inspección judicial en un inmueble donde hallaron 14 kilogramos de cocaína y porciones de marihuana.

En el sitio también se localizó un arma larga, tres cargadores, 50 cartuchos y una prenda de protección táctica.