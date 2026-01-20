$!Fuerzas federales detienen a dos estadounidenses en Mazatlán

Dos estadounidenses fueron detenidos en Mazatlán por fuerzas federales, los cuales eran requeridos por las autoridades de Estados Unidos. En una publicación del Gabinete de Seguridad, se reporta que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración llevaron a cabo la detención.

El informe señala que los detenidos fueron Joshua Jacob “N” y Raymond Eugene “N”, fugitivos de nacionalidad estadounidense requeridos por autoridades de Montana. Ahí eran requeridos por los delitos de conspiración para distribuir sustancias controladas, posesión de una metralleta en un crimen violento vinculado con drogas y violación a la libertad condicional.