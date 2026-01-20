Seguridad
Fuerzas federales detienen a dos estadounidenses en Mazatlán

Eran buscados por autoridades de Montana acusados de tráfico de drogas
Noroeste/Redacción |
20/01/2026 18:41

Dos estadounidenses fueron detenidos en Mazatlán por fuerzas federales, los cuales eran requeridos por las autoridades de Estados Unidos.

En una publicación del Gabinete de Seguridad, se reporta que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración llevaron a cabo la detención.

El informe señala que los detenidos fueron Joshua Jacob “N” y Raymond Eugene “N”, fugitivos de nacionalidad estadounidense requeridos por autoridades de Montana.

Ahí eran requeridos por los delitos de conspiración para distribuir sustancias controladas, posesión de una metralleta en un crimen violento vinculado con drogas y violación a la libertad condicional.

El Gabinete de Seguridad indicó que esta detención es resultado de labores de inteligencia y del intercambio de información con el Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos.

Destacó que con estas acciones se consolida la cooperación internacional y contribuye a la seguridad de nuestras naciones.

