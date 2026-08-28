Fuerzas federales detienen a hombre armado y recuperan autos robados en El Rosario

ROSARIO. _ Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a una persona y aseguraron cuatro vehículos, dos armas largas, cargadores, cartuchos y diversas dosis de droga durante un operativo en el municipio de El Rosario.

El Gabinete de Seguridad informó lo anterior mediante un comunicado conjunto, aunque omitió precisar la zona donde se realizó la intervención.

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos realizaban patrullajes cuando observaron a un hombre que portaba una pechera táctica en el exterior de un domicilio, por lo que desplegaron un operativo para detenerlo.

Una vez que fue inmovilizado, los agentes se percataron de que el individuo llevaba consigo dos armas largas.

Como parte de la intervención, las autoridades inspeccionaron el inmueble y localizaron cuatro vehículos, tres de los cuales contaban con reporte de robo vigente.

Además de las unidades, fueron aseguradas las armas, cargadores, cartuchos y diversas dosis de droga.

El detenido y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.