$!Fuerzas federales detienen a tres civiles armados en el sur de Sinaloa

Personal militar y de seguridad pública federal detuvieron a tres civiles armados, entre ellos un presunto generador de violencia y un menor de edad, durante acciones en Concordia y Rosario, al sur de Sinaloa.

En Concordia, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con Guardia Nacional y Ejército Mexicano, arrestaron a un presunto generador de violencia.