$!Fuerzas federales detienen a tres civiles armados en el sur de Sinaloa

Personal militar y de seguridad pública federal detuvieron a tres civiles armados, entre ellos un presunto generador de violencia y un menor de edad, durante acciones en Concordia y Rosario, al sur de Sinaloa.
En Concordia, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con Guardia Nacional y Ejército Mexicano, arrestaron a un presunto generador de violencia.
Al hombre le aseguraron un automóvil, y confiscaron dos armas largas, además de dos cargadores y 87 cartuchos.
Mientras que en la colonia Cacalotán, de Rosario, personal de la Secretaría de Marina aprehendieron a otros dos sujetos armados, uno de ellos menor de edad.
Durante la detención también incautaron dos armas largas, 23 cargadores y una motocicleta.
Los detenidos y decomisado fueron presentados ante las autoridades ministeriales, que deberán integrar la carpeta de investigación correspondiente para llevar a cabo los procedimientos ante las instancias judiciales.