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Fuerzas federales detienen a tres civiles armados en el sur de Sinaloa

En Concordia fue aprehendido un presunto generador de violencia, y en Rosario dos sujetos fueron detenidos, uno de ellos menor de edad
Noroeste/Redacción
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09/11/2026 19:15
09/11/2026 19:15

Personal militar y de seguridad pública federal detuvieron a tres civiles armados, entre ellos un presunto generador de violencia y un menor de edad, durante acciones en Concordia y Rosario, al sur de Sinaloa.

En Concordia, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con Guardia Nacional y Ejército Mexicano, arrestaron a un presunto generador de violencia.

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Al hombre le aseguraron un automóvil, y confiscaron dos armas largas, además de dos cargadores y 87 cartuchos.

Mientras que en la colonia Cacalotán, de Rosario, personal de la Secretaría de Marina aprehendieron a otros dos sujetos armados, uno de ellos menor de edad.

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Durante la detención también incautaron dos armas largas, 23 cargadores y una motocicleta.

Los detenidos y decomisado fueron presentados ante las autoridades ministeriales, que deberán integrar la carpeta de investigación correspondiente para llevar a cabo los procedimientos ante las instancias judiciales.

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