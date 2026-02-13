$!Fuerzas federales inhabilitan 30 explosivos en El Verde, Concordia

CONCORDIA. _ Un total de 30 artefactos explosivos improvisados fueron localizados por elementos de la Secretaría de Marina–Armada de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el poblado de El Verde, en el municipio de Concordia.

Los artefactos fueron inhabilitados en las inmediaciones de esta comunidad, informó la Semar en un comunicado de prensa emitido este viernes a través de la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán.