$!Fuerzas federales inhabilitan 30 explosivos en El Verde, Concordia

CONCORDIA. _ Un total de 30 artefactos explosivos improvisados fueron localizados por elementos de la Secretaría de Marina–Armada de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el poblado de El Verde, en el municipio de Concordia.
Los artefactos fueron inhabilitados en las inmediaciones de esta comunidad, informó la Semar en un comunicado de prensa emitido este viernes a través de la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán.
La dependencia agregó que el hallazgo se realizó como parte del operativo de búsqueda de los mineros privados de la libertad el pasado 23 de enero, quienes aún no han sido localizados en su totalidad.
Como se informó públicamente, ese día un grupo de personas armadas privó de la libertad a 10 trabajadores mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp en el Residencial Clementina, en la ciudad de Concordia.
En la primera de seis fosas localizadas la semana pasada en las inmediaciones de este poblado, fueron encontrados 10 cuerpos; cinco de ellos corresponden al grupo de mineros mencionado y los otros cinco no han sido identificados, de acuerdo con la Fiscalía General de la República. Los otros cinco mineros continúan sin ser localizados.
El jueves 12 del presente mes se escucharon al menos tres detonaciones de artefactos explosivos en las inmediaciones de El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal.