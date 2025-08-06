Seguridad
|
Seguridad

Fuerzas federales realizan operativo en Mazatlán, la noche de este miércoles

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal cierran calles en el Fraccionamiento Flamingos y el Fraccionamiento Alameda, así como en los alrededores de la Laguna del Camarón, en la zona turística residencial de Mazatlán
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/08/2025 23:55
06/08/2025 23:55

MAZATLÁN.- Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal realizaron un operativo la noche de hoy miércoles en el Fraccionamiento Flamingos y el Fraccionamiento Alameda, así como en los alrededores de la Laguna del Camarón, en la zona turística residencial de Mazatlán.

  • $!Fuerzas federales realizan operativo en Mazatlán, la noche de este miércoles
  • $!Fuerzas federales realizan operativo en Mazatlán, la noche de este miércoles
  • $!Fuerzas federales realizan operativo en Mazatlán, la noche de este miércoles
  • $!Fuerzas federales realizan operativo en Mazatlán, la noche de este miércoles
  • $!Fuerzas federales realizan operativo en Mazatlán, la noche de este miércoles

Al menos una decena de unidades se mantuvieron realizando inspecciones en algunos vehículos y no se pudo precisar si también en inmuebles.

  • $!Fuerzas federales realizan operativo en Mazatlán, la noche de este miércoles
  • $!Fuerzas federales realizan operativo en Mazatlán, la noche de este miércoles

Las unidades de la Marina Armada también se movilizaron en el Fraccionamiento Casa Blanca, aledaño al estadio Teodoro Mariscal.

#Operativo Especial
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube