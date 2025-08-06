$!Fuerzas federales realizan operativo en Mazatlán, la noche de este miércoles

MAZATLÁN.- Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal realizaron un operativo la noche de hoy miércoles en el Fraccionamiento Flamingos y el Fraccionamiento Alameda, así como en los alrededores de la Laguna del Camarón, en la zona turística residencial de Mazatlán.