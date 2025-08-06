$!Fuerzas federales realizan operativo en Mazatlán, la noche de este miércoles

MAZATLÁN.- Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal realizaron un operativo la noche de hoy miércoles en el Fraccionamiento Flamingos y el Fraccionamiento Alameda, así como en los alrededores de la Laguna del Camarón, en la zona turística residencial de Mazatlán.
Al menos una decena de unidades se mantuvieron realizando inspecciones en algunos vehículos y no se pudo precisar si también en inmuebles.
Las unidades de la Marina Armada también se movilizaron en el Fraccionamiento Casa Blanca, aledaño al estadio Teodoro Mariscal.