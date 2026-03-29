$!Fuerzas federales sitian coto residencial de Mazatlán con apoyo de un helicóptero

Ingresan al residencial Cibeles más de una docena de patrullas con efectivos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al parecer realizan un cateo en una vivienda; un helicóptero sobrevuela en apoyo al operativo terrestre.

El operativo inicio a las 20:20 horas, con el ingreso de patrullas de la Marina y de la SSPC al fraccionamiento Residencial Cibeles, ubicado sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa casi esquina con la avenida Real del Valle.