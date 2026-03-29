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Fuerzas federales sitian coto residencial de Mazatlán con apoyo de un helicóptero

Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/03/2026 21:40
29/03/2026 21:40

Ingresan al residencial Cibeles más de una docena de patrullas con efectivos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al parecer realizan un cateo en una vivienda; un helicóptero sobrevuela en apoyo al operativo terrestre.

El operativo inicio a las 20:20 horas, con el ingreso de patrullas de la Marina y de la SSPC al fraccionamiento Residencial Cibeles, ubicado sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa casi esquina con la avenida Real del Valle.

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Al interior del Residencial hay por lo menos una docena de patrullas de la SSPC y de Marina, se presume los elementos federales realizan cateos en viviendas del fraccionamiento, mientras un helicóptero artillado de la Marina sobrevuela para brindar apoyo desde el aire.

Elementos de Marina controlan el acceso y salida de los colonos del residencial, que tienen que someterse a la revisión de sus vehículos.

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