$!Fuerzas federales sitian coto residencial de Mazatlán con apoyo de un helicóptero

Ingresan al residencial Cibeles más de una docena de patrullas con efectivos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al parecer realizan un cateo en una vivienda; un helicóptero sobrevuela en apoyo al operativo terrestre.
El operativo inicio a las 20:20 horas, con el ingreso de patrullas de la Marina y de la SSPC al fraccionamiento Residencial Cibeles, ubicado sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa casi esquina con la avenida Real del Valle.
Al interior del Residencial hay por lo menos una docena de patrullas de la SSPC y de Marina, se presume los elementos federales realizan cateos en viviendas del fraccionamiento, mientras un helicóptero artillado de la Marina sobrevuela para brindar apoyo desde el aire.
Elementos de Marina controlan el acceso y salida de los colonos del residencial, que tienen que someterse a la revisión de sus vehículos.