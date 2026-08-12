$!Fuga de amoníaco alarma a pobladores y provoca clausura de empresa en Los Mochis

AHOME. _ Una falla en un tanque nodriza cargado con amoníaco desató una intensa movilización de los cuerpos de rescate y generó alarma entre pobladores del ejido Olas Altas, en Los Mochis, durante la tarde de este miércoles. El incidente, ocurrido en una empresa distribuidora del sector agrícola, culminó sin víctimas ni personas intoxicadas, pero derivó en la clausura temporal del establecimiento.
Los hechos fueron reportados al número de emergencias 911 por pobladores de la zona. La contingencia tuvo lugar al interior de la empresa denominada Impulsora, ubicada sobre la carretera estatal Los Mochis-Ahome, en el tramo comprendido entre la comunidad 18 de Marzo y Olas Altas, frente a un conocido establecimiento de venta de carnitas.
Ante el riesgo para la población, elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis arribaron como primeros respondientes. Los rescatistas realizaron maniobras de contención y determinaron que la medida más segura era enganchar la nodriza para retirarla del lugar.
El contenedor fue trasladado de inmediato hacia una zona despoblada, debido a que aún presentaba una fuga durante las maniobras, con el objetivo de reducir el riesgo para la población.
La presencia del químico en el ambiente provocó momentos de tensión entre los habitantes de las viviendas cercanas en el ejido Olas Altas, así como entre los automovilistas que transitaban por la carretera estatal.
Al sitio también acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de Ahome, en coordinación con personal de Protección Civil, quienes acordonaron el área y establecieron un perímetro de seguridad. Minutos después confirmaron un saldo blanco, sin personas afectadas por la inhalación del gas.
Una vez controlada la situación, inspectores de Protección Civil de Ahome colocaron sellos de suspensión temporal en los accesos del inmueble.
Las instalaciones permanecerán cerradas de manera preventiva hasta que los representantes legales de la empresa se presenten ante la dependencia municipal para revisar los protocolos de seguridad industrial.
Aunque hasta el momento no se ha emitido un dictamen oficial sobre la causa del percance, las primeras diligencias apuntan a un posible desperfecto en una de las válvulas de presión del contenedor.