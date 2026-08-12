$!Fuga de amoníaco alarma a pobladores y provoca clausura de empresa en Los Mochis

AHOME. _ Una falla en un tanque nodriza cargado con amoníaco desató una intensa movilización de los cuerpos de rescate y generó alarma entre pobladores del ejido Olas Altas, en Los Mochis, durante la tarde de este miércoles. El incidente, ocurrido en una empresa distribuidora del sector agrícola, culminó sin víctimas ni personas intoxicadas, pero derivó en la clausura temporal del establecimiento.

Los hechos fueron reportados al número de emergencias 911 por pobladores de la zona. La contingencia tuvo lugar al interior de la empresa denominada Impulsora, ubicada sobre la carretera estatal Los Mochis-Ahome, en el tramo comprendido entre la comunidad 18 de Marzo y Olas Altas, frente a un conocido establecimiento de venta de carnitas.

Ante el riesgo para la población, elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis arribaron como primeros respondientes. Los rescatistas realizaron maniobras de contención y determinaron que la medida más segura era enganchar la nodriza para retirarla del lugar.