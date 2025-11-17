$!Fuga de gas en pensión-taller moviliza a cuerpos de emergencia en Mazatlán

Una densa nube blanca provocada por una fuga de gas durante el mantenimiento de una pipa generó una amplia movilización de unidades y personal de emergencia en el fraccionamiento San Jorge, en Mazatlán.

La situación fue reportada alrededor de las 09:45 horas en una pensión-taller ubicada en la esquina de las calles Ciudad San Luis y Ciudad del Maíz. La fuga ocurrió mientras se realizaban maniobras en el sistema de bombeo de una pipa distribuidora; una manguera se reventó y el gas, a presión, comenzó a escapar.

Los técnicos no lograron cerrar las válvulas y optaron por bloquear la circulación vehicular en la zona, al tiempo que solicitaron apoyo a los cuerpos de auxilio.