$!Fuga de gas moviliza a cuerpos de auxilio y provoca evacuación en clínica del IMSS en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un presunto escape de gas registrado este viernes en la Unidad de Medicina Familiar No. 45 del IMSS, ubicada en la esquina de las avenidas Del Mar y Rotarismo, en la colonia Reforma, activó los protocolos de emergencia y obligó a evacuar a cientos de personas.

De acuerdo con el reporte, la alerta se emitió alrededor de las 12:15 horas, luego de que un fuerte olor a gas se percibiera en distintas áreas del inmueble, generando afectaciones entre pacientes y trabajadores.