$!Fuga de gas moviliza a cuerpos de auxilio y provoca evacuación en clínica del IMSS en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un presunto escape de gas registrado este viernes en la Unidad de Medicina Familiar No. 45 del IMSS, ubicada en la esquina de las avenidas Del Mar y Rotarismo, en la colonia Reforma, activó los protocolos de emergencia y obligó a evacuar a cientos de personas.
De acuerdo con el reporte, la alerta se emitió alrededor de las 12:15 horas, luego de que un fuerte olor a gas se percibiera en distintas áreas del inmueble, generando afectaciones entre pacientes y trabajadores.
Ante la situación, la brigada de Seguridad e Higiene de la clínica puso en marcha el Protocolo de Evacuación, logrando desalojar de manera preventiva a 358 personas, entre personal médico, pacientes y usuarios. Entre los evacuados se encontraban 42 menores que permanecían en la guardería del IMSS.
Al sitio acudieron socorristas de Cruz Roja, elementos del Cuerpo Voluntario de Bomberos Mazatlán, personal de Protección Civil y agentes de la Policía Municipal para atender la emergencia y brindar apoyo durante las labores de evacuación.
Durante el operativo, trabajadores del IMSS formaron una valla humana para facilitar el traslado de los menores hacia un inmueble cercano, donde permanecieron resguardados de las altas temperaturas mientras se desarrollaban las inspecciones.
Elementos de Bomberos ingresaron a las instalaciones para localizar el origen de la fuga. Tras más de 30 minutos de revisión, las autoridades determinaron que el inmueble no representaba riesgo para los ocupantes, por lo que se autorizó el reingreso del personal y la reanudación de las actividades de manera normal.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas de gravedad, aunque algunas presentaron malestar por la inhalación del olor a gas.