$!Fuga de gas moviliza a los cuerpos de emergencia en la colonia 75, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un intenso despliegue de cuerpos de rescate y la evacuación preventiva de decenas de familias fue el saldo que dejó una falla durante el trasvase de gas LP en una estación de carburación ubicada en la colonia 75, al poniente de la ciudad. El percance, registrado la noche de este martes 20 de octubre, volvió a encender la indignación y la zozobra de los colonos, quienes aseguran vivir bajo constante peligro.
De acuerdo con los reportes, la contingencia inició alrededor de las 20:30 horas en el establecimiento situado sobre la intersección del bulevar Tabasco y la calle Ejército Nacional.
La falla se originó cuando una pipa realizaba maniobras para reabastecer el tanque principal de la gasera. De forma repentina, un leve estallido tomó por sorpresa a los presentes, seguido por el escape a presión del hidrocarburo, el cual formó una densa nube blanca que rápidamente se extendió por las calles aledañas junto a un penetrante olor.
Temiendo que una sola chispa desencadenara una explosión de gran magnitud, los pobladores abandonaron de inmediato sus viviendas para ponerse a salvo en zonas alejadas, mientras notificaban de urgencia a las líneas de emergencia.
La emergencia reavivó el descontento y temor de los habitantes de la colonia 75, quienes denunciaron que esta no es una situación aislada, sino el quinto incidente de características similares que enfrentan desde que la estación comenzó a operar en el sector.
Vecinos del sector recordaron que antes de la edificación del inmueble presentaron oficios y recabaron firmas para oponerse a su apertura por hallarse dentro de una zona habitacional; sin embargo, acusaron que sus advertencias fueron ignoradas tanto por los inversionistas como por las autoridades en turno. Por ello, hicieron un llamado enérgico a Protección Civil para que actúe con firmeza y priorice la seguridad de las familias antes de que ocurra una tragedia.
Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Municipal, personal del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, quienes procedieron a delimitar el perímetro de seguridad para neutralizar la fuga y disipar el gas disperso en el ambiente.
Tras aproximadamente más de una hora de labores continuas, las corporaciones de auxilio determinaron que la zona se encontraba fuera de peligro, permitiendo el retorno paulatino de las familias a sus hogares.
Las autoridades confirmaron que el incidente no dejó personas lesionadas ni casos de intoxicación, por lo que no se requirió el traslado de habitantes a unidades médicas. No obstante, las causas precisas del escape que apuntan de manera preliminar a una avería en la manguera de suministro o un fallo en las válvulas del cisterna continúan bajo investigación formal.