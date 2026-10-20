$!Fuga de gas moviliza a los cuerpos de emergencia en la colonia 75, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un intenso despliegue de cuerpos de rescate y la evacuación preventiva de decenas de familias fue el saldo que dejó una falla durante el trasvase de gas LP en una estación de carburación ubicada en la colonia 75, al poniente de la ciudad. El percance, registrado la noche de este martes 20 de octubre, volvió a encender la indignación y la zozobra de los colonos, quienes aseguran vivir bajo constante peligro.

De acuerdo con los reportes, la contingencia inició alrededor de las 20:30 horas en el establecimiento situado sobre la intersección del bulevar Tabasco y la calle Ejército Nacional.

La falla se originó cuando una pipa realizaba maniobras para reabastecer el tanque principal de la gasera. De forma repentina, un leve estallido tomó por sorpresa a los presentes, seguido por el escape a presión del hidrocarburo, el cual formó una densa nube blanca que rápidamente se extendió por las calles aledañas junto a un penetrante olor.

Temiendo que una sola chispa desencadenara una explosión de gran magnitud, los pobladores abandonaron de inmediato sus viviendas para ponerse a salvo en zonas alejadas, mientras notificaban de urgencia a las líneas de emergencia.