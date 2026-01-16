$!Fuga de gas obliga cierre de calles del Centro Histórico de Mazatlán

La fuga de gas en un tanque estacionario con capacidad de mil litros, que abastece a una pizzería, provocó la movilización de cuerpos de auxilio en el puerto y el cierre de varias calles del Centro Histórico.
La emergencia fue reportada a las 10:40 horas y alertó sobre un cilindro de gas estacionario instalado en un patio compartido por varios negocios, ubicado en la calle Constitución, entre Niños Héroes y Belisario Domínguez.
De acuerdo con la información recabada, la fuga se originó en el tanque debido a daños por corrosión en su estructura. El fuerte olor del gas obligó al desalojo preventivo de empleados y clientes del restaurante de pizzas, así como de otros comercios en varias cuadras a la redonda.
El comandante de Bomberos Mazatlán, Saúl Robles, informó que, debido a las condiciones del cilindro, la fuga no pudo ser contenida de inmediato, por lo que se procedió a evacuar a las personas de los negocios cercanos y a liberar el gas de manera controlada.
Explicó que la maniobra consiste en abrir la válvula del tanque durante aproximadamente tres minutos y posteriormente esperar el mismo lapso para permitir que el gas se disipe en el ambiente.
Por este motivo, se mantiene el cierre a la circulación vehicular en la zona, con el objetivo de evitar cualquier chispazo que pudiera provocar una conflagración y derivar en una emergencia mayor.