$!Fuga de gas obliga cierre de calles del Centro Histórico de Mazatlán

La fuga de gas en un tanque estacionario con capacidad de mil litros, que abastece a una pizzería, provocó la movilización de cuerpos de auxilio en el puerto y el cierre de varias calles del Centro Histórico.

La emergencia fue reportada a las 10:40 horas y alertó sobre un cilindro de gas estacionario instalado en un patio compartido por varios negocios, ubicado en la calle Constitución, entre Niños Héroes y Belisario Domínguez.

De acuerdo con la información recabada, la fuga se originó en el tanque debido a daños por corrosión en su estructura. El fuerte olor del gas obligó al desalojo preventivo de empleados y clientes del restaurante de pizzas, así como de otros comercios en varias cuadras a la redonda.