$!Fuga de gas provoca explosión dentro de una casa habitación de la colonia El Vallado, en Culiacán

Una concentración de gas provocó una explosión e incendio en una casa habitación de la colonia El Vallado, en Culiacán. El siniestro dejó ventanas rotas y daños materiales.

Según versiones recopiladas en el lugar, fue debido a un escape de la llave del tanque de gas lo que provocó una concentración de la sustancia gaseosa, misma que terminó prendiendo en fuego al tener cerca una veladora que había sido dejada encendida dentro del inmueble.

El hecho fue reportado alrededor de las 17:20 horas en la avenida Reforma, entre la calle Puerto Tampico. El siniestro provocó una fuerte explosión que fue escuchada por varios vecinos del sector, provocando la movilización de elementos militares y equipo de bomberos, pues se presumía que podría tratarse de un artefacto explosivo.