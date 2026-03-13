$!Fuga de nitrógeno en Culiacán moviliza a cuerpos de emergencia en la colonia Antonio Rosales

CULIACÁN. _ Una movilización de los cuerpos de emergencia y seguridad se registró la mañana de este viernes en la Colonia Antonio Rosales, tras reportarse una fuga de gas nitrógeno proveniente de un camión cisterna.

El incidente fue notificado al número de emergencias 911 a las 7:00 horas. El vehículo se encontraba estacionado sobre la calle Ignacio Aldama, entre Constitución y Francisco Zarco, en las inmediaciones de la Secundaria Federal Número 2.