$!Fuga de nitrógeno en Culiacán moviliza a cuerpos de emergencia en la colonia Antonio Rosales

CULIACÁN. _ Una movilización de los cuerpos de emergencia y seguridad se registró la mañana de este viernes en la Colonia Antonio Rosales, tras reportarse una fuga de gas nitrógeno proveniente de un camión cisterna.
El incidente fue notificado al número de emergencias 911 a las 7:00 horas. El vehículo se encontraba estacionado sobre la calle Ignacio Aldama, entre Constitución y Francisco Zarco, en las inmediaciones de la Secundaria Federal Número 2.
Al lugar arribaron elementos de Bomberos, Protección Civil, la Guardia Nacional y la Policía Municipal, quienes establecieron un perímetro de seguridad y restringieron el paso vehicular para salvaguardar a los vecinos y estudiantes del sector.
El comandante de Bomberos informó que el material liberado fue nitrógeno, un gas que, bajo las condiciones del incidente, no implicó un riesgo de intoxicación o explosión para los habitantes de la zona.
Tras controlar la situación, las autoridades escoltaron el traslado de la unidad hacia un hospital, donde se realizaría la descarga controlada del gas bajo protocolos de seguridad. La zona permaneció bajo vigilancia hasta el retiro total de la unidad para garantizar la normalización de las actividades en el sector.