Funcionario que atropelló a marisquero en Culiacán llevará proceso en libertad

El funcionario federal que atropelló y provocó la muerte de José Luis alias “El Chapo”, marisquero de Culiacán, fue vinculado a proceso penal y lo llevará en libertad.

El presunto responsable, Joel “N” fue acusado por la Fiscalía General del Estado por homicidio y daños culposos, así como por delitos contra la seguridad de tránsito de vehículos.

Los hechos imputados ocurrieron la mañana del pasado 9 de noviembre en la colonia Benito Juárez, cuando Joel “N” supuestamente circuló a exceso de velocidad a bordo de un vehículo oficial del Gobierno federal.

De ahí, embistió al comerciante y su carreta de trabajo, ubicada sobre la avenida Venustiano Carranza, casi esquina con el bulevar Gabriel Leyva Solano.

Durante la audiencia inicial, la Jueza de Control estableció como medidas cautelares que el imputado deberá acudir a firmar cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares, además de la prohibición de salir del municipio de Culiacán, y no acercarse a los testigos ni al lugar de los hechos.

La Jueza de Control estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.