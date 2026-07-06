Gabinete de Seguridad confirma ataque con explosivos en Mazatlán; operativo federal dejó 10 abatidos en Rosario

MAZATLÁN._ Luego de un ataque con artefactos explosivos improvisados contra elementos de la Secretaría de Marina en Mazatlán, fuerzas federales repelieron una agresión en el municipio de El Rosario, lo que dejó un saldo de 10 civiles abatidos y tres personas detenidas, presuntamente vinculadas a un grupo delictivo.

El Gabinete de Seguridad informó que las acciones civiles e institucionales se derivaron del seguimiento a los hechos registrados en la comunidad de San Marcos, en Mazatlán. En ese lugar, personal de la Semar realizaba labores de monitoreo en ríos y presas debido a la temporada de lluvias cuando fue agredido con explosivos clandestinos.

Derivado del primer ataque, tres marinos resultaron heridos y uno perdió la vida mientras recibía atención médica. Tras el despliegue de reforzamiento en El Rosario, las autoridades repelieron otra agresión, donde los 10 atacantes fueron abatidos y se logró asegurar armamento y equipo táctico.