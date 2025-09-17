$!Gabinete de Seguridad confirma captura de ocho hombres tras enfrentamiento en El Tamarindo

CULIACÁN. _ El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó la detención de ocho hombres presuntamente vinculados a un enfrentamiento armado registrado la madrugada del martes 16 de septiembre en las inmediaciones de la sindicatura Villa Adolfo López Mateos, conocida como “El Tamarindo”, en Culiacán, Sinaloa.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las detenciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) en el municipio de Navolato, donde fueron localizados los civiles armados implicados.
Durante el operativo, las fuerzas federales aseguraron 10 armas largas, entre ellas una ametralladora Browning, presuntamente calibre .50, así como cartuchos útiles, cargadores, chalecos tácticos, seis vehículos y dos motocicletas. También se decomisaron cajas metálicas para municiones.
A pesar del despliegue militar y la cantidad de armamento asegurado, la SSPC no reveló las identidades de los detenidos ni proporcionó detalles sobre el sitio exacto o las circunstancias de la captura. Tampoco se especificó si el operativo fue resultado de un despliegue conjunto entre Semar y otras corporaciones de seguridad.
En acciones paralelas, elementos del Ejército Mexicano localizaron tres vehículos abandonados sobre la carretera Culiacancito–El Tamarindo, dos de ellos con blindaje artesanal. En el lugar también se aseguraron tres artefactos explosivos de fabricación casera.
Además, en el poblado Las Trancas, también en el municipio de Navolato, personal de la Marina detuvo a tres personas más, a quienes se les aseguraron tres armas largas, 19 cargadores y tres chalecos tácticos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si estos individuos están relacionados con los hechos violentos registrados en “El Tamarindo”.