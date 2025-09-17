$!Gabinete de Seguridad confirma captura de ocho hombres tras enfrentamiento en El Tamarindo

CULIACÁN. _ El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó la detención de ocho hombres presuntamente vinculados a un enfrentamiento armado registrado la madrugada del martes 16 de septiembre en las inmediaciones de la sindicatura Villa Adolfo López Mateos, conocida como “El Tamarindo”, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las detenciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) en el municipio de Navolato, donde fueron localizados los civiles armados implicados.