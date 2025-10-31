Garantizan seguridad con Operativo Día de Muertos en panteones de Culiacán

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) activó un operativo especial para asegurar la tranquilidad en 85 panteones. La medida, coordinada con fuerzas estatales y federales, se aplicará el 1 y 2 de noviembre en Culiacán, incluyendo cierres viales.

El dispositivo busca garantizar la seguridad y el orden durante las celebraciones del Día de los Angelitos y Día de Muertos, informó la SSPyTM. Se mantendrá vigente del 1 al 2 de noviembre, de 08:00 a 17:00 horas, en los cementerios del municipio y sindicaturas.

Entre las principales medidas, se restringe el ingreso de vehículos a los cementerios para salvaguardar a los peatones. También se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes dentro de los recintos, buscando mantener un ambiente familiar y seguro.

En el Panteón Civil, con alta afluencia, se implementará un cierre de circulación. Afectará el Bulevar Leyva Solano, entre Aquiles Serdán y Vicente Guerrero, del 1 al 2 de noviembre. Se sugieren vías alternas.

Policías de vialidad, elementos preventivos y personal de Protección Civil realizarán patrullajes pie tierra. Se mantendrá vigilancia estacionaria en panteones y negocios de flores, para agilizar el tráfico y prevenir cualquier incidente.

Este esfuerzo coordinado incluye a la Policía Estatal Preventiva, Defensa Nacional, Guardia Nacional y Protección Civil. También participan Bomberos, Cruz Roja y grupos voluntarios, con apoyo de diversas áreas del Ayuntamiento de Culiacán.

La SSPyTM, en su comunicado, exhortó a la comunidad a respetar las indicaciones operativas. Pide mantener un comportamiento responsable para asegurar el desarrollo pacífico de estas arraigadas tradiciones.