García Harfuch anuncia arribo de mil 800 elementos federales para reforzar la seguridad en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La seguridad en Mazatlán tendrá un nuevo refuerzo de fuerzas federales ante el escenario de inseguridad que persiste en Sinaloa. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) enviará 800 elementos adicionales y la Secretaría de Marina (Semar) incorporará mil efectivos a las tareas de seguridad en el puerto, anunció Omar García Harfuch, titular de la SSPC, este martes, a través de su cuenta oficial de X.

El funcionario federal informó que el reforzamiento de la seguridad en Mazatlán se da en el marco del fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad en Sinaloa, desplegando a los mil 800 elementos y más de 130 unidades para reforzar las labores operativas, de vigilancia y prevención en Mazatlán y en los principales tramos carreteros de la entidad.

García Harfuch señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mantiene un amplio despliegue en Sinaloa y que posteriormente dará a conocer cuántos elementos serán destinados específicamente a Mazatlán.

Según el titular de la SSPC, el nuevo despliegue pretende fortalecer la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión, con atención en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros del estado.