García Harfuch anuncia arribo de mil 800 elementos federales para reforzar la seguridad en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La seguridad en Mazatlán tendrá un nuevo refuerzo de fuerzas federales ante el escenario de inseguridad que persiste en Sinaloa. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) enviará 800 elementos adicionales y la Secretaría de Marina (Semar) incorporará mil efectivos a las tareas de seguridad en el puerto, anunció Omar García Harfuch, titular de la SSPC, este martes, a través de su cuenta oficial de X.
El funcionario federal informó que el reforzamiento de la seguridad en Mazatlán se da en el marco del fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad en Sinaloa, desplegando a los mil 800 elementos y más de 130 unidades para reforzar las labores operativas, de vigilancia y prevención en Mazatlán y en los principales tramos carreteros de la entidad.
García Harfuch señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mantiene un amplio despliegue en Sinaloa y que posteriormente dará a conocer cuántos elementos serán destinados específicamente a Mazatlán.
Según el titular de la SSPC, el nuevo despliegue pretende fortalecer la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión, con atención en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros del estado.
“El despliegue fortalecerá la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión, con atención en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros del estado”, señala García Harfuch.
Más tarde, en un comunicado de prensa, se informó que la SSPC incorporó 836 elementos, mientras que la Marina desplegó mil efectivos navales, que se suman a los más de 2 mil elementos de ambas instituciones que ya se encontraban desplegados en la entidad. Por su parte, la Defensa mantiene más de 15 mil 900 elementos en Sinaloa y posteriormente informará sobre el personal adicional que será destinado al reforzamiento de la seguridad en Mazatlán. Con este estado de fuerza, suman en total cerca de 20 mil elementos federales en la entidad.
“El despliegue tiene como objetivo ampliar la presencia institucional y fortalecer las acciones de seguridad y protección a la población”, indica en su comunicado la SSPC.
Los elementos serán distribuidos en distintos sectores de la zona urbana de Mazatlán y en puntos estratégicos de la entidad. Asimismo, se reforzará la vigilancia en carreteras de la entidad para ampliar la cobertura operativa y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.
También se intensificarán los patrullajes y las acciones de prevención y disuasión para contribuir a reducir la incidencia delictiva y atender oportunamente las zonas que requieren una mayor presencia institucional.
“Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes para atender los delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en Sinaloa, mediante el despliegue coordinado de las instituciones federales y estatales”, señala el comunicado.