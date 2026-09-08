$!García Harfuch confirma cuatro detenidos tras ataque a federales en Jesús María, Culiacán

CULIACÁN. _ El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de cuatro personas tras el ataque armado registrado la mañana de este martes contra elementos federales sobre la carretera Internacional México 15, a la altura de la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán. De acuerdo con el funcionario federal, los detenidos estarían relacionados con el robo de vehículos y serían identificados como presuntos generadores de violencia en Culiacán y sus alrededores.

García Harfuch informó que los elementos de la SSPC realizaban labores de inspección y vigilancia en el tramo Los Mochis-Culiacán cuando fueron agredidos a balazos por civiles armados que viajaban en una camioneta.

Ante la agresión, los agentes repelieron el ataque conforme a los protocolos establecidos y lograron detener a cuatro personas, sin que ningún elemento de seguridad resultara lesionado. Durante el operativo fueron aseguradas tres armas de fuego, dos largas y una corta; 30 cargadores; 502 cartuchos útiles; cinco chalecos balísticos; dos pecheras y diversos artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

También fue asegurado un vehículo con placas de Texas, Estados Unidos, el cual cuenta con reporte de robo en ese país.