García Harfuch supervisa en Sinaloa operativos, policías y terreno para nuevo penal

CULIACÁN. _ El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, realizó una visita de supervisión a Sinaloa para evaluar los operativos contra la violencia, revisar los resultados de la estrategia de seguridad y supervisar el terreno destinado a la construcción de un nuevo centro penitenciario.

A través de una publicación en X, el funcionario federal informó que la visita se realizó por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el comandante de la Guardia Nacional, General Guillermo Briseño Lobera.

“Sostuvimos una reunión de trabajo con la gobernadora Graciela Domínguez Nava, para evaluar los avances de la estrategia de seguridad y reforzar la coordinación entre las autoridades federales y estatales”, publicó vía X.

“Uno de los principales objetivos de esta visita fue revisar el plan de fortalecimiento de la Policía Estatal de Sinaloa y de la Policía Municipal de Culiacán, identificando sus principales necesidades de personal, capacitación, equipamiento, tecnología, infraestructura, inteligencia e investigación”, expuso.

Durante su estancia en la entidad, García Harfuch sostuvo una reunión de trabajo con la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, en la que también participó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El encuentro tuvo como propósito evaluar los avances de la estrategia de seguridad y reforzar la coordinación entre las autoridades federales y estatales.

Uno de los principales puntos de la supervisión fue el plan para fortalecer la Policía Estatal de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán. De acuerdo con García Harfuch, se revisaron las necesidades de ambas corporaciones en materia de personal, capacitación, equipamiento, tecnología, infraestructura, inteligencia e investigación.

El funcionario también informó que supervisaron el funcionamiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), así como sus necesidades de fortalecimiento.

Otro de los puntos de la visita fue el terreno destinado a la construcción del nuevo centro penitenciario, aunque el secretario no detalló públicamente los plazos de ejecución de la obra ni las características que tendrá el proyecto.

García Harfuch adelantó que en una siguiente visita revisarán específicamente el plan de fortalecimiento de la Policía Municipal de Mazatlán, con el objetivo de mejorar sus capacidades operativas y profesionales.

La supervisión de estos planes estará a cargo de Marcela Figueroa Franco, quien dará seguimiento a los avances de las acciones para fortalecer las instituciones policiales.

El titular de Seguridad federal agregó que el Gabinete de Seguridad mantendrá una supervisión permanente de las acciones en Sinaloa, con evaluaciones diarias de los avances, seguimiento a los operativos y ajustes a la estrategia cuando sean necesarios.

Por su parte, la Gobernadora Graciela Domínguez señaló en redes sociales que la construcción de paz en Sinaloa es una prioridad compartida con la Presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que su administración mantendrá la coordinación con el Gobierno de México.

“Seguiremos trabajando con compromiso, responsabilidad y coordinación absoluta para avanzar en la recuperación de la tranquilidad para las familias sinaloenses y la construcción de paz en nuestro estado”, publicó la Gobernadora a través de Facebook.

La visita ocurre en un contexto de violencia e inseguridad en Sinaloa, donde las autoridades federales y estatales mantienen acciones coordinadas para combatir a los grupos generadores de violencia y recuperar la tranquilidad de la población.