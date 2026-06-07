Germán sale ileso tras volcar en su camioneta y terminar entre parcelas de cultivo en León Fonseca, en Guasave

GUASAVE._ Un accidente tipo volcadura dejó como saldo cuantiosos daños materiales y un gran susto para un joven conductor, quien por fortuna logró salir ileso luego de que su camioneta terminara entre tierras de cultivo en las inmediaciones de la sindicatura de León Fonseca, durante la mañana de este domingo 7 de junio.

Las autoridades en el lugar de los hechos identificaron al tripulante como Germán “N”, de 26 años de edad. El joven viajaba a bordo de una unidad tipo pick up, marca Ford Ranger, de color blanco.

De acuerdo con los reportes preliminares, el siniestro ocurrió cuando el automovilista transitaba por el camino vecinal que comunica a la sindicatura de León Fonseca con la comunidad de Las Pilas. Por causas desconocidas, el conductor perdió el control del volante, lo que ocasionó que la unidad abandonara la cinta de rodamiento.

Tras salirse del camino, la camioneta dio varias volteretas hasta detener su marcha en el interior de una parcela agrícola aledaña. El vehículo terminó con la parte frontal y la carrocería severamente destrozadas.

Automovilistas y pobladores que circulaban por la zona y se percataron de la magnitud del percance dieron aviso inmediato al número de emergencias 911. Minutos después, arribaron elementos de los cuerpos de rescate y seguridad, quienes se acercaron a auxiliar al joven. Tras una rápida valoración, confirmaron Germán afortunadamente no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida ni requería atención hospitalaria.

Finalmente, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable acudieron al sitio para realizar los peritajes correspondientes, recabar la información del hecho y coordinar el tráfico en la zona. Posteriormente, solicitaron el apoyo de una grúa para remolcar la unidad siniestrada y retirarla del predio agrícola.