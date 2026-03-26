GERUM señala trato inadecuado de mando policial de Culiacán; analiza retirarse de operativos

Un elemento de servicios de emergencia denunció públicamente la presunta falta de apoyo por parte del director de la Policía Municipal Preventiva de Culiacán, Jonathan Macedo Ramírez, luego de intentar recuperar equipo de primeros auxilios utilizado durante la atención de un hecho violento registrado la tarde de este jueves al sur de la ciudad.

A través de redes sociales, César Vega Sainz, integrante del Grupo GERUM Rescate y Salvamento A.C., acusó un trato inadecuado por parte del mando policial y advirtió que la organización se encuentra en proceso de reestructuración, por lo que analiza suspender su participación en coberturas de eventos de alto impacto.

El rescatista señaló que, tras brindar atención “rápida, gratuita y profesional”, no recibió respaldo institucional para la recuperación del equipo que utilizó, el cual habría resultado extraviado durante la intervención. Calificó la situación como una falta de coordinación, empatía y responsabilidad por parte de la autoridad preventiva.

Cabe señalar que esta actitud también se evidenció durante la atención a una mujer herida de bala en la zona del Piggy Back, al sur de Culiacán, donde el jefe policial reprendió a la víctima mientras una agente de Tránsito Municipal intentaba brindarle auxilio.