$!Giran Alerta Amber por desaparición de dos adolescentes en Culiacán y Mazatlán

La Fiscalía General del Estado activó dos fichas de búsqueda Alerta Amber, por el extravío de Jesús Ángel Sánchez Razo y Heily Nikté Sainz Rodelo, adolescente desaparecidos en Culiacán y Mazatlán.

Heily Nikte, de 14 años, fue vista por última vez el pasado 21 de abril en el sector La Conquista, Culiacán.

Tiene una estatura aproximada de 1.68 metros, es de complexión robusta y tez clara, tiene cabello largo y lacio de color castaño oscuro, así como ojos medianos de color café oscuro, nariz mediana y chata.

Al momento de ser vista por última vez, vestía una blusa de color blanco, una falda en tono tinta y calzaba tenis blancos con detalles en negro.

Jesús Ángel, adolescente de 16 años de edad, permanece desaparecido desde el pasado 15 de diciembre de 2025, cuando se le vio en el fraccionamiento Palmares, en Mazatlán.