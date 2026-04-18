Giran alerta de búsqueda por extravío de dos menores en Sinaloa

La Fiscalía General del Estado emitió dos fichas de búsqueda bajo el protocolo Alerta Amber, tras reportarse la desaparición de Marisela Guadalupe García García y Polette Atondo Castro dos niñas extraviadas en distintos puntos.

Marisela Guadalupe, de 14 años de edad, fue vista por última vez el pasado 17 de abril en el fraccionamiento Santa Teresa, del municipio de Mazatlán.

Para facilitar su búsqueda, fue descrita con una estatura aproximada de 1.60 metros, de tez morena, complexión delgada, con cabello largo y lacio de color castaño oscuro, ojos grandes color café oscuro, boca grande con labios gruesos y nariz mediana y ancha.

Como seña particular, la menor presenta una cicatriz en la ceja izquierda.

Al momento de su desaparición, vestía una playera de color blanco, un pantalón azul marino que presenta rayas rojas a los costados y calzaba tenis negros.

Por su parte, Polette Atondo Castro, de 6 años de edad, se extravió tras ser vista en última ocasión el domingo 5 de abril, cuando salió en compañía de su madre en la localidad de Cubiri de Portelas, del municipio de Sinaloa de Leyva.

Ella mide aproximadamente 1.20 metros, es de complexión delgada, tez clara, cabello largo y lacio de color castaño claro, así como ojos grandes de color café claro.

Como seña particular distintiva, tiene un lunar en la mejilla derecha.

Para reportar cualquier información relacionada con la ubicación las dos menores, las autoridades disponen las líneas 800-890-90-92 y 6677-15-55-88.