$!Giran ficha de búsqueda por Zury Sarahí, desaparecida en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una ficha de búsqueda Protocolo Alba tras la desaparición de Zury Sarahí Berrelleza Verduzco, una mujer de 36 años, en Mazatlán.
La última vez que se le vio fue en el fraccionamiento Jardines del Toreo, el pasado viernes 17 de julio.
Zury Sarahí presenta como señas particulares una cicatriz en una de las manos por quemadura y un tatuaje en el pecho del lado derecho en forma de un corazón, pequeño y de color negro.
En cuanto a sus características físicas, la mujer mide aproximadamente 1.72 metros, es de complexión mediana, tez morena clara y cabello largo, lacio y de color castaño claro.
Tiene ojos medianos color café, cejas pobladas, boca mediana, labios medianos y una nariz grande, recta y de base mediana.
Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayude a dar con su ubicación, a través de las líneas telefónicas 800 890 9092 y 667 716 7090.