$!Giran ficha de búsqueda por Zury Sarahí, desaparecida en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una ficha de búsqueda Protocolo Alba tras la desaparición de Zury Sarahí Berrelleza Verduzco, una mujer de 36 años, en Mazatlán.

La última vez que se le vio fue en el fraccionamiento Jardines del Toreo, el pasado viernes 17 de julio.

Zury Sarahí presenta como señas particulares una cicatriz en una de las manos por quemadura y un tatuaje en el pecho del lado derecho en forma de un corazón, pequeño y de color negro.