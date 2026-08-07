Gobierno de Sinaloa presume ‘buenos resultados’ en Verano, pero Mazatlán acumuló más de 18 homicidios

CULIACÁN. _ El Gobierno de Sinaloa reportó este viernes “buenos resultados” del Operativo Verano Seguro 2026 y aseguró que los hechos violentos no han afectado la actividad turística en Mazatlán. Sin embargo, durante la primera semana del operativo, el puerto registró al menos 18 homicidios.

Durante la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, el secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, sostuvo que los incidentes registrados en los destinos turísticos han sido mínimos y presumió una ocupación hotelera del 91 por ciento en Mazatlán.

“Hay buenos resultados, se han presentado incidentes mínimos, los cuales no han afectado la visita de los turistas; tenemos información de que existe una ocupación hotelera del 91 por ciento en el puerto de Mazatlán”, puntualizó.

El balance oficial contrasta con los hechos registrados en el puerto desde el arranque del operativo vacacional, el pasado 17 de julio, cuando el Gobierno de Sinaloa anunció un despliegue de alrededor de 8 mil elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno en el estado.

En aquella ocasión, Téllez López reconoció que Mazatlán ya presentaba un incremento de hechos violentos y aseguró que la estrategia contemplaba operaciones focalizadas para contener la incidencia delictiva.

Pero apenas horas después del arranque comenzaron a registrarse ataques armados en diferentes sectores de la ciudad.

Durante los primeros días fueron asesinadas personas en Infonavit Alarcón, Valle del Ejido, avenida Rafael Buelna, colonia Centro y Tierra y Libertad. También se registraron ataques armados que dejaron personas lesionadas.

La situación llevó al Ayuntamiento de Mazatlán a plantear un rediseño en la distribución de los elementos de seguridad y, posteriormente, se anunció el arribo de militares para reforzar la vigilancia en el puerto.

La violencia, sin embargo, continuó.

Un joven atacado a balazos durante una reunión en el fraccionamiento San Antonio murió posteriormente en un hospital. Durante ese mismo periodo también fueron asesinados hombres en Real Pacífico y la colonia Ferrocarrilera, donde dos cuerpos fueron localizados dentro de un automóvil.

En El Habal, una trabajadora de un restaurante murió luego de ser alcanzada por una bala perdida durante un ataque armado ocurrido en las inmediaciones del establecimiento. Tres hombres resultaron heridos.

La madrugada del jueves, tres hombres fueron atacados durante un convivio en Valles del Ejido; los tres perdieron la vida.

Horas después, otro ataque en un autolavado de Prados del Sol dejó tres hombres muertos, entre ellos un adolescente de 17 años.

La semana cerró con el hallazgo de un hombre asesinado y envuelto en una cobija a un costado de la carretera hacia El Mármol, además de un ataque a balazos contra una vivienda en Nuevo Milenio.

En total, 18 personas fueron asesinadas en Mazatlán durante la primera semana del periodo señalado, aun con el despliegue de seguridad anunciado por las autoridades.

Pese a ello, este viernes, desde la Mesa de Construcción de Paz, la Secretaría de Seguridad Pública estatal calificó como positivos los resultados del Operativo Verano Seguro y aseguró que los hechos registrados no han afectado la llegada de visitantes.