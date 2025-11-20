$!Gobierno federal anuncia detención de ‘L-12’ y 14 presuntos criminales en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó la detención de 15 generadores de violencia en operativos coordinados en el estado de Sinaloa, acciones anunciadas por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su cuenta de X. Se trata de dos intervenciones que derivaron en la captura de uno de los principales objetivos criminales en Tijuana y de un grupo armado que operaba en Navolato.

En Culiacán, las corporaciones detuvieron a José Socorro “N”, “L-12”, identificado como objetivo prioritario por autoridades federales y señalado como líder de una célula criminal que opera en Tijuana, Baja California. Cuenta con tres órdenes de aprehensión por homicidio y está vinculado a diversos hechos de violencia en esa ciudad fronteriza, incluido un feminicidio registrado el 11 de septiembre de 2025. Tras su captura, será trasladado a Tijuana, donde un Juez de Control definirá su situación jurídica.