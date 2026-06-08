$!Golosinas, vapeadores y marihuana: el aseguramiento que dejó un cateo en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional realizaron un cateo en un inmueble de Culiacán, donde aseguraron diversas presentaciones de cannabis, entre ellas marihuana, golosinas y extractos derivados de esta droga.

De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, durante la intervención fueron asegurados 35 kilogramos y 13 mil 656 cigarros de marihuana, así como 5 mil 275 golosinas elaboradas con extracto de cannabis.

Además, las autoridades localizaron y decomisaron 870 cartuchos eléctricos con extracto de cannabis y 81 frascos que contenían la misma sustancia.