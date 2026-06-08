$!Golosinas, vapeadores y marihuana: el aseguramiento que dejó un cateo en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional realizaron un cateo en un inmueble de Culiacán, donde aseguraron diversas presentaciones de cannabis, entre ellas marihuana, golosinas y extractos derivados de esta droga.
De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, durante la intervención fueron asegurados 35 kilogramos y 13 mil 656 cigarros de marihuana, así como 5 mil 275 golosinas elaboradas con extracto de cannabis.
Además, las autoridades localizaron y decomisaron 870 cartuchos eléctricos con extracto de cannabis y 81 frascos que contenían la misma sustancia.
Hasta el momento, las autoridades federales no han proporcionado detalles sobre la ubicación exacta del inmueble cateado ni sobre personas detenidas durante el operativo en donde fueron encontradas distintas presentaciones de cannabis, incluidas barras comestibles y otros productos elaborados con extractos de esta droga.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes.