Golpea Marina a la delincuencia en Michoacán con pérdidas de 5 mil millones de pesos

MICHOACÁN. _ Un despliegue de mil 300 elementos de la Secretaría de Marina opera en los municipios de Lázaro Cárdenas, Coahuayana y Aquila con el objetivo de combatir el tráfico de drogas y la extorsión ejercida contra productores agrícolas y mineros en Michoacán.
De acuerdo con datos de la dependencia federal, la presencia naval en la entidad ha generado una afectación económica estimada en más de 5 mil 355 millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada. Durante las intervenciones han sido detenidas 119 personas y se han asegurado 10 toneladas de cocaína, 7.5 toneladas de metanfetamina y 31 toneladas de marihuana.
Entre los operativos destaca la desarticulación de “Los Pichilinguillos”, una célula dedicada al tráfico internacional de cocaína a través del litoral michoacano. Asimismo, las autoridades reportaron la captura de Rafael “N”, alias “R2”, presunto líder del grupo delictivo “Los R” y señalado como presunto coautor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, además de la aprehensión de otros sospechosos vinculados a cobros de cuotas a agricultores.
“Como parte de las acciones apoyadas en inteligencia, destacan la desarticulación de “Los Pichilinguillos”, célula dedicada al tráfico internacional de cocaína por el litoral michoacano, y las detenciones de integrantes de células vinculadas con la extorsión de agricultores. Sobresale la captura de Rafael “N”, alias “R2”, señalado como líder de “Los R” y presunto coautor intelectual del homicidio de Carlos Manzo”, señala el comunicado.
En estas acciones se inhabilitaron 6 laboratorios clandestinos y se decomisaron 206 vehículos, 6 embarcaciones, 77 armas de fuego, más de 4 mil cartuchos y un millón y medio de cajetillas de cigarrillos apócrifos. Las labores del personal naval se apoyan en 61 vehículos terrestres, buques, helicópteros, drones y sistemas aéreos no tripulados para la vigilancia de rutas marítimas y corredores terrestres hacia el puerto de Lázaro Cárdenas.
A la par de los esquemas de seguridad portuaria y aduanal para evitar el tráfico ilícito y la evasión fiscal, la Marina realiza labores comunitarias en la entidad, entre las que se incluye el desazolve de más de 500 hectáreas en el Lago de Pátzcuaro para el restablecimiento de canales de navegación, así como jornadas médicas en comunidades de difícil acceso.