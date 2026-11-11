Golpea Marina a la delincuencia en Michoacán con pérdidas de 5 mil millones de pesos

MICHOACÁN. _ Un despliegue de mil 300 elementos de la Secretaría de Marina opera en los municipios de Lázaro Cárdenas, Coahuayana y Aquila con el objetivo de combatir el tráfico de drogas y la extorsión ejercida contra productores agrícolas y mineros en Michoacán.

De acuerdo con datos de la dependencia federal, la presencia naval en la entidad ha generado una afectación económica estimada en más de 5 mil 355 millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada. Durante las intervenciones han sido detenidas 119 personas y se han asegurado 10 toneladas de cocaína, 7.5 toneladas de metanfetamina y 31 toneladas de marihuana.

Entre los operativos destaca la desarticulación de “Los Pichilinguillos”, una célula dedicada al tráfico internacional de cocaína a través del litoral michoacano. Asimismo, las autoridades reportaron la captura de Rafael “N”, alias “R2”, presunto líder del grupo delictivo “Los R” y señalado como presunto coautor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, además de la aprehensión de otros sospechosos vinculados a cobros de cuotas a agricultores.

“Como parte de las acciones apoyadas en inteligencia, destacan la desarticulación de “Los Pichilinguillos”, célula dedicada al tráfico internacional de cocaína por el litoral michoacano, y las detenciones de integrantes de células vinculadas con la extorsión de agricultores. Sobresale la captura de Rafael “N”, alias “R2”, señalado como líder de “Los R” y presunto coautor intelectual del homicidio de Carlos Manzo”, señala el comunicado.