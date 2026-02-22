Golpean y encañonan a periodistas de Noroeste tras bloqueo y quema de vehículos en Villa Unión

MAZATLÁN._ Dos periodistas de Noroeste fueron golpeados y encañonados con armas en la sindicatura de Villa Unión, Mazatlán, tras la quema de tráileres y bloqueo en el puente sobre el Río Presidio.

También les quitaron sus cámaras, celulares y objetos personales.

Los periodistas de Noroeste se encuentran golpeados y en resguardo.

Este hecho se registró alrededor de las 12:30 horas, tras el operativo en Jalisco en el que resultó abatido Nemesio Oseguera “El Mencho”.

Elementos militares ya se encuentran en el lugar.