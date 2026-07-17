$!Grupo Adiscusión denuncia ataque armado contra domicilio vinculado a su director general; exige esclarecer los hechos

CULIACÁN. _ Grupo Adiscusión denunció un ataque armado registrado este viernes contra un domicilio vinculado a su director general, César Millán Lafarga, que dejó daños materiales en el inmueble, sin que se reportaran personas lesionadas.

A través de un comunicado oficial, hizo un llamado a las autoridades para que el ataque sea investigado con prontitud a fin de esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y garantizar condiciones para el ejercicio del periodismo.

“Hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades para que este ataque sea investigado con prontitud, imparcialidad, profesionalismo y total transparencia, hasta lograr el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley contra quienes resulten responsables”.