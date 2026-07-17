$!Grupo Adiscusión denuncia ataque armado contra domicilio vinculado a su director general; exige esclarecer los hechos

CULIACÁN. _ Grupo Adiscusión denunció un ataque armado registrado este viernes contra un domicilio vinculado a su director general, César Millán Lafarga, que dejó daños materiales en el inmueble, sin que se reportaran personas lesionadas.
A través de un comunicado oficial, hizo un llamado a las autoridades para que el ataque sea investigado con prontitud a fin de esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y garantizar condiciones para el ejercicio del periodismo.
“Hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades para que este ataque sea investigado con prontitud, imparcialidad, profesionalismo y total transparencia, hasta lograr el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley contra quienes resulten responsables”.
La empresa periodística informó que el ataque fue reportado de inmediato a las autoridades competentes, las cuales realizaron el procesamiento correspondiente e iniciaron las investigaciones para identificar y llevar ante la justicia a los responsables.
El grupo destacó que el inmueble atacado pertenece al periodista Humberto Millán Salazar, socio fundador de Grupo Adiscusión y padre de César Millán Lafarga, director general del medio. Humberto Millán fue asesinado en 2011 en un crimen que, señalaron, permanece impune.
Asimismo, recordó que en junio de 2024 las instalaciones del medio también fueron blanco de un ataque, caso que igualmente continúa sin esclarecerse, por lo que el hecho ocurrido este viernes representa la tercera agresión contra Grupo Adiscusión.
“Condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la integridad de las personas, la seguridad de las familias y el libre ejercicio de la labor periodística”, señaló.
En el posicionamiento, la empresa reiteró que no renunciará a su compromiso de ejercer un periodismo profesional, independiente y sustentado en los hechos, pese a los actos de violencia.