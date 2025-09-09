$!Grupo armado ataca salón de eventos en Las Quintas, Culiacán

CULIACÁN. _ Un grupo armado disparó contra un salón de eventos ubicado en la colonia Las Quintas, en Culiacán, la tarde de este martes, provocando daños materiales en el inmueble y generando una intensa movilización de cuerpos de seguridad.
El ataque se registró alrededor de las 15:00 horas en la esquina de las calles Presa del Azúcar y Presa del Salto, a una cuadra del boulevard Xicoténcatl. Vecinos de la zona reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al sitio y acordonaron el área, donde localizaron impactos de bala en la fachada y cristales del salón, además de decenas de casquillos percutidos de arma larga y un cargador abastecido tirado sobre la vía pública.
Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas tras la agresión. Peritos de la Fiscalía General del Estado ya realizan las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar las posibles causas del atentado.
El inmueble permanece asegurado mientras se continúa con el levantamiento de evidencias.