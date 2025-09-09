$!Grupo armado ataca salón de eventos en Las Quintas, Culiacán

CULIACÁN. _ Un grupo armado disparó contra un salón de eventos ubicado en la colonia Las Quintas, en Culiacán, la tarde de este martes, provocando daños materiales en el inmueble y generando una intensa movilización de cuerpos de seguridad.

El ataque se registró alrededor de las 15:00 horas en la esquina de las calles Presa del Azúcar y Presa del Salto, a una cuadra del boulevard Xicoténcatl. Vecinos de la zona reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911.