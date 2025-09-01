Grupo armado despoja cinco vehículos de manera simultánea en la salida norte de Culiacán

CULIACÁN._ Un grupo de civiles armados despojó un mínimo de cinco vehículos durante el mediodía de este lunes 1 de septiembre de manera simultánea en las inmediaciones de la carretera México 15, por la salida norte de la ciudad de Culiacán.

Según reportes, fue durante el mediodía cuando sujetos armados bloquearon el paso de la carretera para interceptar a los conductores y robarles sus automóviles.

Se refiere que los responsables hicieron uso de sus armas de fuego para amenazar a sus víctimas y entonces descenderlas de sus unidades, sin embargo se reporta que nadie resultó herido durante los hechos.

Entre los vehículos sustraídos se encuentran un Tiguan gris 2025, un Kia Forte 2019, un sedán color vino y otros dos vehículos aún sin reconocer.

Luego del atraco, los ocupantes de los vehículos denunciaron el caso ante la autoridad competente, provocando la movilización del personal de seguridad, quienes implementaron un operativo en la zona para intentar localizar los vehículos.

Hasta el momento no se ha reportado la recuperación de alguno de los automóviles, así como la detención de los posibles responsables.