$!Grupo armado dispara contra vivienda en la Guadalupe Victoria, en Culiacán

CULIACÁN._ Un grupo armado atacó a balazos este sábado un domicilio ubicado en la colonia Guadalupe Victoria, al sur de Culiacán.

La balacera provocó el despliegue de un operativo militar, sin embargo, solo se registraron daños materiales en la viviendda.

Reportan que el hecho se registró alrededor de las 16:40 horas, luego de que vecinos marcaron al número de emergencias 9-1-1 tras escuchar las fuertes detonaciones.

El inmueble, situado en la esquina de la calle Fray Bernardino y José Valadez, presentó múltiples impactos de arma de fuego en la fachada, presuntamente provocados por rifles de alto poder.