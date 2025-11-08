$!Grupo armado dispara contra vivienda en la Guadalupe Victoria, en Culiacán

CULIACÁN._ Un grupo armado atacó a balazos este sábado un domicilio ubicado en la colonia Guadalupe Victoria, al sur de Culiacán.
La balacera provocó el despliegue de un operativo militar, sin embargo, solo se registraron daños materiales en la viviendda.
Reportan que el hecho se registró alrededor de las 16:40 horas, luego de que vecinos marcaron al número de emergencias 9-1-1 tras escuchar las fuertes detonaciones.
El inmueble, situado en la esquina de la calle Fray Bernardino y José Valadez, presentó múltiples impactos de arma de fuego en la fachada, presuntamente provocados por rifles de alto poder.
Las características de los responsables aún no han sido reveladas, pero refieren que fue un grupo de civiles armados que abrió fuego contra la vivienda antes de emprender la huida.
Se reporta que el domicilio estaba inhabitado al momento del ataque, por lo que ninguna persona resultó lesionada.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar como primeros respondientes, acordonaron el área y brindaron seguridad perimetral, mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.
En días recientes, otros dos domicilios ubicados en la misma calle fueron atacados a balazos e incendiados, a tan solo media cuadra de donde ocurrió este nuevo atentado.