Grupo armado incendia campestre en la colonia Bachigualato, Culiacán

CULIACÁN._ La noche de este martes se registró un incendio provocado en un campestre de la colonia Bachigualato, en Culiacán, presuntamente a manos de un grupo armado. El siniestro dejó únicamente daños materiales.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas en un inmueble ubicado sobre la calle Luis G. Urbina y Canal Santa Cruz, hasta donde habrían llegado sujetos armados que prendieron fuego al lugar antes de huir.

Vecinos alertaron al número de emergencias, lo que movilizó a elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina, quienes arribaron para resguardar la zona. Más tarde, personal del Cuerpo de Bomberos de Culiacán trabajó en sofocar las llamas.

La zona fue resguardada por elementos de las fuerzas armadas, mientras que las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre lo ocurrido.